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Внаслідок атаки по Павлограду вже 58 постраждалих: у якому вони стані

Сьогодні 16:26
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У Павлограді на Дніпропетровщині 58 постраждалих через ранковий ракетний обстріл.

Новости Днепра про Внаслідок атаки по Павлограду вже 58 постраждалих: у якому вони стані

Станом на 15 годину 6 вересня відомо, що від ракетного обстрілу Павлограда постраждали 58 людей. Серед тих, хто у лікарні, троє людей – важкі. Кількість загиблих залишається незмінною – одна людина. 

Це чоловіки 30, 68 та 69 років. Неповнолітніх серед постраждалих вже 5. У постраждалих діагностували рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

У місті великі руйнування. Зокрема, внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено понад 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті.

Аби допомогти людям, розгорнуті Пункти незламності. Організовано підвіз води. Триває ліквідація наслідків і фіксація побитого, – йдеться у публікації Сергія Лисака.

Новости Днепра про Внаслідок атаки по Павлограду вже 58 постраждалих: у якому вони стані

Новости Днепра про Внаслідок атаки по Павлограду вже 58 постраждалих: у якому вони стані

Новости Днепра про Внаслідок атаки по Павлограду вже 58 постраждалих: у якому вони стані

Новости Днепра про Внаслідок атаки по Павлограду вже 58 постраждалих: у якому вони стані

Новости Днепра про Внаслідок атаки по Павлограду вже 58 постраждалих: у якому вони стані

Читайте також:

Новости Днепра про Внаслідок атаки по Павлограду вже 58 постраждалих: у якому вони станіУкраїнська

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