В уряді розповіли, коли саме в оселях українців з’явиться тепло в 2022 році

За словами влади, майже всі регіони, де не велися активні бойові дії готові до початку опалювального сезону.
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону зазначив, що опалення в будинках українців повинно з’явитися за графіком. Тобто, як тільки середньодобова температура повітря опуститься нижче 8 градусів тепла.
Попередньо, у більшості тепло дадуть в кінці жовтня. На півдні України можуть дати пізніше, якщо погода тоді ще буде теплою. Якщо ж похолодає, то опалення ввімкнуть раніше.
Крім того, він зазначив, що в 9 регіонах опалення дали в школах, лікарнях та соцустановах. Нагадаємо, раніше прем’єр Шмигаль заявив, що середня температура в квартирах українців не буде перевищувати 18 градусів. Мінімально допустима – не нижче 16. Також він закликав закупляти свічки та теплий одяг, зважаючи на останні обстріли енергетики України.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі опублікували нові тарифи на опалення в 2022-2023 році. Поки що ціна для населення залишиться такою ж як у 2021 році. А міський голова Дніпра зазначив, що в квартирах буде холодніше, але є “стриманий оптимізм”, що місто зможе без проблем пережити зиму.
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