В уряді розповіли, коли саме в оселях українців з’явиться тепло в 2022 році

Українська влада запевняє, що країна вже готова до опалювального сезону.

За словами влади, майже всі регіони, де не велися активні бойові дії готові до початку опалювального сезону.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону зазначив, що опалення в будинках українців повинно з’явитися за графіком. Тобто, як тільки середньодобова температура повітря опуститься нижче 8 градусів тепла.

Попередньо, у більшості тепло дадуть в кінці жовтня. На півдні України можуть дати пізніше, якщо погода тоді ще буде теплою. Якщо ж похолодає, то опалення ввімкнуть раніше.

Крім того, він зазначив, що в 9 регіонах опалення дали в школах, лікарнях та соцустановах. Нагадаємо, раніше прем’єр Шмигаль заявив, що середня температура в квартирах українців не буде перевищувати 18 градусів. Мінімально допустима – не нижче 16. Також він закликав закупляти свічки та теплий одяг, зважаючи на останні обстріли енергетики України.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі опублікували нові тарифи на опалення в 2022-2023 році. Поки що ціна для населення залишиться такою ж як у 2021 році. А міський голова Дніпра зазначив, що в квартирах буде холодніше, але є “стриманий оптимізм”, що місто зможе без проблем пережити зиму.

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