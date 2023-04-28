В Умані зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігорь Табурець в Telegram.
“21 загиблий на цю мить. Біль і лють… Пошуково-рятувальна операція триває”, – написав він.
Глава ОВА додав, що постраждалим продовжують надавати необхідну допомогу.
“Дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання – завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб”, – додав він.
Читайте також:
Автор:
Поліцейські розшукують матір.
У вівторок, 25 квітня, у Дніпрі невідомі пограбували один із…
Протягом року пенсіонери Дніпра та всієї України зможуть зробити перерахунок…
У Дніпрі поки що не будуть перейменовувати вулицю Образцова.