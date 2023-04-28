В Умані зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

В Умані внаслідок нічної ракетної атаки по місту загинула 21 людина.

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігорь Табурець в Telegram.

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