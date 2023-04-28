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В Умані зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Сьогодні 18:48
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В Умані внаслідок нічної ракетної атаки по місту загинула 21 людина.

Новости Днепра про В Умані зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Про це повідомляє голова Черкаської ОВА Ігорь Табурець в Telegram.

“21 загиблий на цю мить. Біль і лють… Пошуково-рятувальна операція триває”, – написав він.

Глава ОВА додав, що постраждалим продовжують надавати необхідну допомогу.

“Дев’ять родин уже розмістили в тимчасові помешкання – завчасно були підготовлені для внутрішньо переміщених осіб”, – додав він.

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Новости Днепра про В Умані зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФУкраїнська Новости Днепра про В Умані зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФРусский

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