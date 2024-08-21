Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Укренерго розповіли, скільки ще триватимуть відключення світла

Сьогодні 10:34
просмотров

Наступного тижня в Україні вже не будуть вимикати світло.

Новости Днепра про В Укренерго розповіли, скільки ще триватимуть відключення світла

За умов спадання спеки і відсутності обстрілів енергосистеми, світло в Україні перестануть відключати вже наступного тижня. Також цьому сприятиме введення в роботу додаткових енергоблоків на електростанціях.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі “Громадського радіо”.

Він зазначив, що поки триває спека, в енергосистемі є дефіцит. Тому світло вимикають у вечірні години, коли споживання найбільше.

“Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) — будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень. В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях — дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень”, — заявив Кудрицький.

Читайте також:

Новости Днепра про В Укренерго розповіли, скільки ще триватимуть відключення світлаУкраїнська Новости Днепра про В Укренерго розповіли, скільки ще триватимуть відключення світлаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині 21 серпня чули вибух: в ОВА розповіли, що це було
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:58
    На Дніпропетровщині 21 серпня чули вибух: в ОВА розповіли, що це було

    На Дніпропетровщині 21 серпня пролунав вибух.

    У Кривому Розі чоловік затяг двох дівчаток у підсобку магазину та розбещував їх
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:12
    У Кривому Розі чоловік затяг двох дівчаток у підсобку магазину та розбещував їх

    У Кривому Розі чоловік чоловік розбещував двох 9-річних дівчаток.

    Ввечері пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:12
    Ввечері пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

    На Дніпропетровщині розшукують 13-річну Тамару Емінову.

    Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:53
    Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

    Вночі окупанти знову атакували Дніпропетровщину.

    Наверх