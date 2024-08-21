В Укренерго розповіли, скільки ще триватимуть відключення світла

Наступного тижня в Україні вже не будуть вимикати світло.

За умов спадання спеки і відсутності обстрілів енергосистеми, світло в Україні перестануть відключати вже наступного тижня. Також цьому сприятиме введення в роботу додаткових енергоблоків на електростанціях.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі “Громадського радіо”.

Він зазначив, що поки триває спека, в енергосистемі є дефіцит. Тому світло вимикають у вечірні години, коли споживання найбільше.

“Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) — будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень. В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях — дозволить нам скомпенсувати дефіцит. І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень”, — заявив Кудрицький.

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