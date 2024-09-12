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В Укренерго розповіли, чому на Дніпропетровщині знову вимикають світло

Сьогодні 13:15
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Сьогодні, 12 вересня, на Дніпропетровщині ввели стабілізаційні графіки відключення світла.

Новости Днепра про В Укренерго розповіли, чому на Дніпропетровщині знову вимикають світло

Причина запровадження обмежень на Дніпропетровщині та в інших областях України – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.

Про це повідомляє “Укренерго”.

“Увага! З 13:00 до 00:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень. Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС”, – йдеться в повідомленні.

Попередні графіки для абонентів ДТЕК на Дніпропетровщині:

  • 1 група – 19:00-23:00;
  • 3 група – 22:00-24:00;
  • 4 група – 13:00-17:00;
  • 5 група – 16:00-20:00.

Графік для споживачів ЦЕК:

  • 2 черга – 20:00-23:00;
  • 3 черга – 13:00-16:00;
  • 5 черга – 16:00-20:00.

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