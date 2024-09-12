В Укренерго розповіли, чому на Дніпропетровщині знову вимикають світло

Причина запровадження обмежень на Дніпропетровщині та в інших областях України – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.
Про це повідомляє “Укренерго”.
“Увага! З 13:00 до 00:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень. Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС”, – йдеться в повідомленні.
Попередні графіки для абонентів ДТЕК на Дніпропетровщині:
Графік для споживачів ЦЕК:
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