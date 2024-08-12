Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Україну повертається аномальна спека до +43: яка погода буде у Дніпрі

Сьогодні 15:19
просмотров

В Україні знову буде спекотно.

Новости Днепра про В Україну повертається аномальна спека до +43: яка погода буде у Дніпрі

З 19 серпня в Україну прийде аномальна спека. Температура повітря може сягнути 43 градусів тепла.

Про це свідчать дані радара погоди Ventusky.

За даними радара погоди, у Дніпрі та області в тиждень з 19 по 24 серпня температура коливатиметься від 34 до 40 градусів тепла. Прохолодніше стане лише в неділю, 25 серпня. Стовпчик термометра опуститься до 26 градусів тепла.

В середньому по регіонам України 19 серпня очікується +30…+36, а подекуди навіть до +38…+40. 20 серпня температура повітря буде в межах +30…+37, а місцями стовпчик термометра підніметься аж до +41. 21-24 серпня в західній частині очікується похолодання, а в більшості – до +35…+43 градусів.

Читайте також:

Новости Днепра про В Україну повертається аномальна спека до +43: яка погода буде у ДніпріУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Популярний кінотеатр «Вулкан» у Дніпрі: що з ним стало і як зараз виглядає
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:57
    Популярний кінотеатр «Вулкан» у Дніпрі: що з ним стало і як зараз виглядає

    Понад сто років тому кінотеатри у Дніпрі відкривали здебільшого у…

    На Дніпропетровщині жінка посеред вулиці накинулася на 15-річного підлітка та покусала його
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:38
    На Дніпропетровщині жінка посеред вулиці накинулася на 15-річного підлітка та покусала його

    У Нікополі на Дніпропетровщині жінка покусала підлітка.

    У Дніпрі на Набережній Перемоги в річці знайшли тіло чоловіка: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:18
    У Дніпрі на Набережній Перемоги в річці знайшли тіло чоловіка: коментар поліції

    У Дніпрі в річці виявили тіло чоловіка.

    У Дніпрі на два місяці хочуть перекрити проїзну частину по Князя Володимира Великого: як курсуватиме транспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    У Дніпрі на два місяці хочуть перекрити проїзну частину по Князя Володимира Великого: як курсуватиме транспорт

    У Дніпрі через ремонтні роботи в центрі міста зміниться рух…

    Наверх