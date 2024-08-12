В Україну повертається аномальна спека до +43: яка погода буде у Дніпрі

З 19 серпня в Україну прийде аномальна спека. Температура повітря може сягнути 43 градусів тепла.
Про це свідчать дані радара погоди Ventusky.
За даними радара погоди, у Дніпрі та області в тиждень з 19 по 24 серпня температура коливатиметься від 34 до 40 градусів тепла. Прохолодніше стане лише в неділю, 25 серпня. Стовпчик термометра опуститься до 26 градусів тепла.
В середньому по регіонам України 19 серпня очікується +30…+36, а подекуди навіть до +38…+40. 20 серпня температура повітря буде в межах +30…+37, а місцями стовпчик термометра підніметься аж до +41. 21-24 серпня в західній частині очікується похолодання, а в більшості – до +35…+43 градусів.
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