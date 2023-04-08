В Україну повернули ще 31 дитину, яких викрала Росія: під час місії не витримало серце бабусі, яка мала забрати своїх онуків

У суботу, 8 квітня, в Україну повернули ще 31 українську дитину, яку країна-терористка Росія викрала з окупованих територій. Це була 5-та рятувальна місія депортованих малюків. Додому мало повернутися на дві дитини більше, проте під час місії трапилася трагедія.

Стресу та складнощів, якими супроводжується порятунок викрадених маленьких українців, не витримало серце бабусі, котра мала забрати двох своїх онуків, — вона померла. Про це під час пресконференції повідомив виконавчий директор БО Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба.

“Зараз до Києва прямує 31 дитина… Це була 5-та наша рятувальна місія, і вона була особлива не тільки за кількістю дітей, яких ми врятували, а й за складністю. На жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла під час цієї місії”, – поділився деталями він.

Тепер необхідно буде повернути до України тіло жінки, а також онуків, яких вона мала забрати. Кулеба зазначив, що серце бабусі могло не витримати допитів ФСБ, які тривали дуже довго та часто.

“Вони (росіяни – ред.) тримали батьків за парканом і по одному впускали до заклад, де були встановлені камери. Вони тиснули на батьків, щоб батьки перед тим, як забрати дитину, подякували за те, що РФ зберегла їхніх дітей”, – поділився виконавчий директор БО Save Ukraine.

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