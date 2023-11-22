В Україну могли потрапити отруйні єгипетські мандарини: що відомо

В Україну могли потрапити отруйні мандарини з Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Зазначається, що небезпечні для здоров’я людей єгипетські мандарини прямували в Україну та Грецію. Саме греки виявили, що вміст пестициду диметоат у цитрусових перевищує допустиму норму у 33 рази – у цій країні мандарини не допустили до продажу в магазинах, супермаркетах і на ринках.

Чи встигли фрукти потрапити на прилавки українських маркетів – не відомо. У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів цю ситуацію поки не коментували.

Зазначимо, диметоат – це органофосфатний інсектицид, який використовується для боротьби з шкідниками в сільському господарстві та інших галузях. Якщо він потрапить до організму людини, у неї можуть виникнути діарея, нудота, пітливість, розмитість зору, утруднене дихання.

А якщо організм піддається регулярному впливу диметоату, то можуть спостерігатися дезорієнтація, дратівливість, погіршення пам’яті та концентрації, кошмарні сни, проблеми з мовленням і навіть розлад серцево-судинної системи.

Якщо у вас є підозра на отруєння цим інсектицидом, відразу звертайтеся до лікарів.

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