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  • В українських школах можуть зменшити кількість предметів та поновити очне навчання: що пропонує новий міністр освіти

В українських школах можуть зменшити кількість предметів та поновити очне навчання: що пропонує новий міністр освіти

Сьогодні 16:07
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Нещодавно призначений міністр освіти та науки Оксен Лісовий хоче спростити навчання у школах для українських учнів. Зокрема, він пропонує скоротити кількість предметів.

Новости Днепра про В українських школах можуть зменшити кількість предметів та поновити очне навчання: що пропонує новий міністр освіти

Пояснює Лісовий це тим, що в обставинах, які склалися, діти стикаються з великим навантаженням. 

“Бачу активне обговорення кількості предметів, яку вивчають школярі сьогодні в Україні. Є різні аргументи “за” скорочення і “проти”. Поговоримо відверто. Два роки ковіду і рік повномасштабного вторгнення. Навантаження на дитину дуже високе: і психологічне, і розумове. Це і про велику кількість предметів, і про навчання онлайн, і про додаткові заняття, щоб надолужити втрачене”, – прокоментував очільник МОН. 

Новости Днепра про В українських школах можуть зменшити кількість предметів та поновити очне навчання: що пропонує новий міністр освіти

Оксен Лісовий

Так, наприклад, учні 7-9 класів, як зазначив Лісовий, мають близько 20 предметів. На думку міністра, таку програму важко засвоїти навіть у нормальних умовах, не говорячи вже про постійний стрес через війну, онлайн-навчання та багато інших факторів. 

“Зрештою, діти все одно зосереджуються на тих предметах, які обирають для себе як пріоритетні. Це я бачу і як батько, і довго спостерігав як директор Малої академії наук”, – підкреслив Лісовий. 

Міністр наголосив, що питання не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання. Крім того, він заговорив про повернення до очного навчання. 

“Онлайн-навчання, навіть якщо воно якісне, упускає величезні сегменти, важливі для формування особистості, – соціалізацію, спілкування дітей, розвиток м’яких навичок. Тому насамперед прагнемо вивести в аудиторне навчання максимальну кількість дітей, де це можливо”, – зауважив Лісовий. 

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Новости Днепра про В українських школах можуть зменшити кількість предметів та поновити очне навчання: що пропонує новий міністр освітиУкраїнська Новости Днепра про В українських школах можуть зменшити кількість предметів та поновити очне навчання: що пропонує новий міністр освітиРусский

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