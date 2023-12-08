В Україні знизилася інфляція: як це вплинуло на ціни

Принаймні такі дані наводить Держстат.
За інформацією Держстату, у листопаді сповільнилося зростання цін до 0,5%. У жовтні цей показник складав 0,8%. Зокрема, минулого місяця знизилися ціна на цукор, олію, продукти перероблення зернових, м’ясо птиці, свинину і фрукти.
У річному вимірі за підсумками листопада інфляція сповільнилася до 5,1% з 5,3% у жовтні, 7,1% – у вересні та 8,6% за підсумками серпня.
Натомість у листопаді зросли ціни на продукти та безалкогольні напої – на 0,8%. Найбільше – на 13,2% – подорожчали овочі. На 2,6-1% зросли ціни на молоко та молочні продукти, масло, сало, яловичину, яйця, хліб.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 0,8%. Своєю чергою одяг і взуття подешевшали на 3%, зокрема, одяг – на 3,4%, взуття – на 2,7%.
Ціни на транспорт зросли на 0,9% в основному через подорожчання палива та мастил і проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,8%.
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