В Україні зникнуть деякі банкноти номіналом 500 грн: чи треба їх обмінювати

НБУ розпочне вилучати з обігу старі банкноти номіналом 500 гривень. .

Національний банк України розпочинає масштабне оновлення грошового обігу. Зосередяться на поступовому вилученні з обороту 500-гривневих банкнот, випущених у період з 2003 по 2007 рік. На зміну їм прийдуть сучасні купюри, які впроваджуються з 2014 року. Про це повідомили на сайті регулятора.

Цей процес розпочнеться на початку серпня 2024 року і буде проводитися поетапно для забезпечення комфортного переходу та мінімізації можливих незручностей для громадян.

“Тож банкнот номіналом 500 грн старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 грн”, – пояснили в НБУ.

Банкноти номіналом 500 грн старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом, тому спеціально їх обмінювати не треба.

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