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  • В Україні знову “рухнули” ціни на базовий овоч: наскільки здешевшала морква у Дніпрі

В Україні знову “рухнули” ціни на базовий овоч: наскільки здешевшала морква у Дніпрі

Сьогодні 20:00
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Морква один із овочів-рекордсменів зі здешевшання.

Новости Днепра про В Україні знову

У Дніпрі стрімко дешевшає морква. Ціни на базовий овоч знизилися до “довоєнних”. Якщо торік вартість коренеплоду складала 40, а іноді навіть 50 грн за кілограм, то нині звичайна немита морква коштує від 8 гривень. 

Причина здешевшання – низька закупівельна ціна. Супермаркети та ринки купляють моркву в місцевих господарств по 6 грн за кілограм, що на 15% нижче ніж минулого тижня. 

Моркви нині на ринку багато, що збіглося зі зниженням попиту, тому ціни на неї значно знизилися. Господарства, які раніше утримувалися від продажу, зараз активно розпродують наявні обсяги.

Ціни на моркву в Україні вже в середньому на 75% нижчі, ніж наприкінці березня минулого року. Якщо ситуація не зміниться, то фермери готові знижувати вартість коренеплоду і далі.

Нині в супермаркетах за звичайну немиту моркву просять 8-10 гривень. Дорожче мита – по 16-18 гривень.

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