В Україні змінили вартість платних номерних знаків: скільки доведеться віддати за 6666

В Україні змінили вартість платних номерних знаків.

Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, йдеться у повідомленні МВС.

Відтепер вартість номерних знаків на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів та мотоциклів встановлюється на рівні 2000 грн.

А вартість окремих платних знаків для автомобілів та автобусів буде складати:

комбінації 0001, 0007 та 7777 – 80 тисяч гривень;

чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) – 50 тисяч гривень;

комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 – 50 тисяч гривень;

комбінації двох послідовних пар однакових цифр – 15 тисяч гривень;

послідовні цифри 0123 та 1234 – 15 тисяч гривень;

комбінації, що починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові – 10 тисяч гривень.

Водночас зменшено вартість платних знаків із цифрою «6». Тепер номери із комбінацією 0006 та 6666 коштуватимуть 10 тисяч гривень. Чотири цифри з двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – чотири тисячі гривень, у таку ж суму обійдеться автовласнику і комбінація із трьома шістками поспіль.

У МВС наголосили, що вартість вказана без ПДВ.

Зазначимо, наявність вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити у тут.

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