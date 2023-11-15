В Україні змінили вартість платних номерних знаків: скільки доведеться віддати за 6666

Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, йдеться у повідомленні МВС.
Відтепер вартість номерних знаків на визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів та мотоциклів встановлюється на рівні 2000 грн.
А вартість окремих платних знаків для автомобілів та автобусів буде складати:
Водночас зменшено вартість платних знаків із цифрою «6». Тепер номери із комбінацією 0006 та 6666 коштуватимуть 10 тисяч гривень. Чотири цифри з двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 – чотири тисячі гривень, у таку ж суму обійдеться автовласнику і комбінація із трьома шістками поспіль.
У МВС наголосили, що вартість вказана без ПДВ.
Зазначимо, наявність вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити у тут.
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