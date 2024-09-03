В Україні запустили фейк про розшук двох озброєних контрактників-дезертирів з Дніпра

У мережі запустили фейк про "дніпропетровських маніяків", які нібито дезертували, підписавши контракт із ЗСУ.

Російські Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію про розшук на Дніпропетровщині двох озброєних злочинців, які буцімто підписали контракт зі Збройними силами України й втекли.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки України.

У дописах, які ширять в мережі, зазначається, що в Україні нібито розшукують “Дніпропетровських маніяків”, які винні у численних вбивствах. Чоловіки можуть начебто перебувати у “Дніпровській та Кіровоградській областях”.

Начальниця Департаменту комунікації Національної поліції України Олена Бережна повідомила Центру, що згідно з обліками Інформаційної підсистеми Національної поліції, зазначені особи не перебувають у розшуку. Крім того, в Україні немає “Дніпровської області”, що вже свідчить про неправдивий характер цього повідомлення, — сказано у дописі.

Як зазначили у ЦПД, люди, про яких ідеться, не могли б підписати контракт зі Збройними силами України через обмеження Міноборони. Подібні фейки поширюють, аби викликати паніку серед населення та дискредитувати українських військових.

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