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В Україні закликають скасувати перехід на зимовий час, щоб заощадити електроенергію

Сьогодні 09:00
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Традиційно щоосені Україна переходить на зимовий час.

Новости Днепра про В Україні закликають скасувати перехід на зимовий час, щоб заощадити електроенергію

Але цього року підприємці запропонували скасувати переведення годинників.

Про це йшлося на форумі Української ради бізнесу в Києві, повідомляють “Факти”.

Економіст і координатор експертних груп «Економічної експертної платформи» Олег Гетьман заявив, що перехід на зимовий час збільшить споживання електроенергії на 13%, тоді як її й так не вистачає через зниження рівня генерації.

Після переходу на зимовий час в Україні збільшується споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, яка й так працює в екстремальних умовах, – сказав Гетьман.

У відповідь на це нардеп Галина Третьякова нагадала, що в Раді двічі намагалися проголосувати за законопроєкти про скасування переходу на зимовий час, але не вистачало голосів для ухвалення рішення, адже були дискусії стосовно того, на якому часі залишатися – літньому чи зимовому.

За словами депутата, у Раді готові повернутися до питання скасування сезонного часу в тому разі, якщо будуть відповідні ініціативи, зокрема – від Кабінету міністрів.

Нагадаємо, перехід на зимовий час в Україні має відбутися в останню неділю жовтня, тобто 29 жовтня 2023 року. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

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