В Україні закликають скасувати перехід на зимовий час, щоб заощадити електроенергію

Традиційно щоосені Україна переходить на зимовий час.

Але цього року підприємці запропонували скасувати переведення годинників.

Про це йшлося на форумі Української ради бізнесу в Києві, повідомляють “Факти”.

Економіст і координатор експертних груп «Економічної експертної платформи» Олег Гетьман заявив, що перехід на зимовий час збільшить споживання електроенергії на 13%, тоді як її й так не вистачає через зниження рівня генерації.

Після переходу на зимовий час в Україні збільшується споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, яка й так працює в екстремальних умовах, – сказав Гетьман.

У відповідь на це нардеп Галина Третьякова нагадала, що в Раді двічі намагалися проголосувати за законопроєкти про скасування переходу на зимовий час, але не вистачало голосів для ухвалення рішення, адже були дискусії стосовно того, на якому часі залишатися – літньому чи зимовому.

За словами депутата, у Раді готові повернутися до питання скасування сезонного часу в тому разі, якщо будуть відповідні ініціативи, зокрема – від Кабінету міністрів.

Нагадаємо, перехід на зимовий час в Україні має відбутися в останню неділю жовтня, тобто 29 жовтня 2023 року. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.

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