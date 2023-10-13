В Україні закликають скасувати перехід на зимовий час, щоб заощадити електроенергію

Але цього року підприємці запропонували скасувати переведення годинників.
Про це йшлося на форумі Української ради бізнесу в Києві, повідомляють “Факти”.
Економіст і координатор експертних груп «Економічної експертної платформи» Олег Гетьман заявив, що перехід на зимовий час збільшить споживання електроенергії на 13%, тоді як її й так не вистачає через зниження рівня генерації.
Після переходу на зимовий час в Україні збільшується споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, яка й так працює в екстремальних умовах, – сказав Гетьман.
У відповідь на це нардеп Галина Третьякова нагадала, що в Раді двічі намагалися проголосувати за законопроєкти про скасування переходу на зимовий час, але не вистачало голосів для ухвалення рішення, адже були дискусії стосовно того, на якому часі залишатися – літньому чи зимовому.
За словами депутата, у Раді готові повернутися до питання скасування сезонного часу в тому разі, якщо будуть відповідні ініціативи, зокрема – від Кабінету міністрів.
Нагадаємо, перехід на зимовий час в Україні має відбутися в останню неділю жовтня, тобто 29 жовтня 2023 року. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад.
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