В Україні забанили 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов’язаних з РФ: що потрапило до чорного списку

Їх визнали такими, які є сервісами пов'язаними з державою-агресором.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оновила список медіасервісів, які входять до “чорного списку” та не можуть працювати на території України. Це відомі піратські сайти, де публікували популярні серіали та фільми.

Причина – вони не відповідають вимогам закону “Про медіа”.

Нацрада повідомила, що всі вони використовують доменне ім’я з РФ, мовою інтерфейсу за замовчуванням була російська, розміщена реклама для росіян та ін. Тож такі сервіси не можуть бути доступними на території України.

До “чорного списку” були внесені такі медіасервіси:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)

Смотрёшка (Smotreshka)

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)

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