В Україні забанили 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов’язаних з РФ: що потрапило до чорного списку
В Україні забанили 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов’язаних з РФ: що потрапило до чорного списку
Сьогодні 19:12
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Їх визнали такими, які є сервісами пов'язаними з державою-агресором.
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оновила список медіасервісів, які входять до “чорного списку” та не можуть працювати на території України. Це відомі піратські сайти, де публікували популярні серіали та фільми.
Причина – вони не відповідають вимогам закону “Про медіа”.
Нацрада повідомила, що всі вони використовують доменне ім’я з РФ, мовою інтерфейсу за замовчуванням була російська, розміщена реклама для росіян та ін. Тож такі сервіси не можуть бути доступними на території України.
До “чорного списку” були внесені такі медіасервіси:
24ТВ (24TV)
Амедиатека (Amediateka)
Baskino
Filmix
HD REZKA
KINOGO
Kinokrad
Kinotochka
KinoZapas
Kion
Viju
ГидОнлайн
Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
Смотрёшка (Smotreshka)
Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)
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