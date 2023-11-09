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  • В Україні забанили 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов’язаних з РФ: що потрапило до чорного списку

В Україні забанили 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов’язаних з РФ: що потрапило до чорного списку

Сьогодні 19:12
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Їх визнали такими, які є сервісами пов'язаними з державою-агресором.

Новости Днепра про В Україні забанили 16 піратських онлайн-кінотеатрів пов'язаних з РФ: що потрапило до чорного списку

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оновила список медіасервісів, які входять до “чорного списку” та не можуть працювати на території України. Це відомі піратські сайти, де публікували популярні серіали та фільми.

Причина – вони не відповідають вимогам закону “Про медіа”.

Нацрада повідомила, що всі вони використовують доменне ім’я з РФ, мовою інтерфейсу за замовчуванням була російська, розміщена реклама для росіян та ін. Тож такі сервіси не можуть бути доступними на території України.

До “чорного списку” були внесені такі медіасервіси:

  • 24ТВ (24TV)
  • Амедиатека (Amediateka)
  • Baskino
  • Filmix
  • HD REZKA
  • KINOGO
  • Kinokrad
  • Kinotochka
  • KinoZapas
  • Kion
  • Viju
  • ГидОнлайн
  • Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)
  • Смотрёшка (Smotreshka)
  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)
  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)

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