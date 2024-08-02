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В Україні з’явився перший дитячий вагон: як купити білети

Сьогодні 12:08
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В Україні стартували продажі квитків на перший в Укрзалізниці дитячий купейний вагон.

Новости Днепра про В Україні з'явився перший дитячий вагон: як купити білети

З’явився перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон. Він був спроєктований за ініціативи Укрзалізниці в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки уряду Бельгії.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Роботи з його модернізації тривали близько пів року.

Курсуватиме вагон у складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня. 

Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі, – написали в публікації.

У процесі модернізації отримав низку сучасних рішень для подорожей батьків із дітьми – від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні. Вагон оснащений різноманітними розважально-пізнавальними матеріалами. 

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко наголосив, що до кінця 2024 року планується запуск ще 7 дитячих вагонів.

Як купити квитки?

Квитки на дитячкий вагон можливо придбати виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці. Їхня вартість аналогічна вартості купейних квитків того ж класу в тому ж поїзді. Вагон має маркування “Дитячий” у додатку. 

В Укрзалізниці нагадують: діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно й не потребують окремого квитка.

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Новости Днепра про В Україні з'явився перший дитячий вагон: як купити білетиУкраїнська

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