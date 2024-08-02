В Україні з’явився перший дитячий вагон: як купити білети

З’явився перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон. Він був спроєктований за ініціативи Укрзалізниці в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки уряду Бельгії.
Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.
Роботи з його модернізації тривали близько пів року.
Курсуватиме вагон у складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня з 8 серпня.
Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі, – написали в публікації.
У процесі модернізації отримав низку сучасних рішень для подорожей батьків із дітьми – від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні. Вагон оснащений різноманітними розважально-пізнавальними матеріалами.
Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко наголосив, що до кінця 2024 року планується запуск ще 7 дитячих вагонів.
Квитки на дитячкий вагон можливо придбати виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці. Їхня вартість аналогічна вартості купейних квитків того ж класу в тому ж поїзді. Вагон має маркування “Дитячий” у додатку.
В Укрзалізниці нагадують: діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно й не потребують окремого квитка.
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