В Україні з’явилася нова корисна послуга для водіїв: як мешканці Дніпра можуть нею скористатися

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Відтепер кермувальники можуть замовити повторну доставку водійського посвідчення. Щоправда, послуга платна. Як зазначили у МВС, ця послуга корисна для тих, хто не забрав документи з пошти.
Нова функція доступна в Електронному кабінеті водія для всіх жителів України. Ціна – 192 грн з ПДВ.
Для того, щоб повторно отримати посвідчення потрібно увійти в Електронний кабінет, а саме у розділ “Картка водія”, де є послуга “Замовити”. Далі треба заповнити дані – ім’я, прізвище та адреса доставки. Після цього – оплатити.
Водії можуть оформити доставку документів кілька разів протягом року з дати замовлення послуги з обміну водійського посвідчення. Потім документ повернуть у сервісний центр МВС і знищать.
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