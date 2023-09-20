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  • В Україні з’явилася нова корисна послуга для водіїв: як мешканці Дніпра можуть нею скористатися

В Україні з’явилася нова корисна послуга для водіїв: як мешканці Дніпра можуть нею скористатися

Сьогодні 18:05
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З 19 вересня водії можуть повторно замовити своє водійське посвідчення.

Новости Днепра про В Україні з'явилася нова корисна послуга для водіїв: як мешканці Дніпра можуть нею скористатися

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ. 

Відтепер кермувальники можуть замовити повторну доставку водійського посвідчення. Щоправда, послуга платна. Як зазначили у МВС, ця послуга корисна для тих, хто не забрав документи з пошти. 

Нова функція доступна в Електронному кабінеті водія для всіх жителів України. Ціна – 192 грн з ПДВ.

Для того, щоб повторно отримати посвідчення потрібно увійти в Електронний кабінет, а саме у розділ “Картка водія”, де є послуга “Замовити”. Далі треба заповнити дані – ім’я, прізвище та адреса доставки. Після цього – оплатити. 

Водії можуть оформити доставку документів кілька разів протягом року з дати замовлення послуги з обміну водійського посвідчення. Потім документ повернуть у сервісний центр МВС і знищать.

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Новости Днепра про В Україні з'явилася нова корисна послуга для водіїв: як мешканці Дніпра можуть нею скористатисяУкраїнська Новости Днепра про В Україні з'явилася нова корисна послуга для водіїв: як мешканці Дніпра можуть нею скористатисяРусский

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