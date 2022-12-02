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  • В Україні з 1 грудня розпочали оформлення документів для учасників бойових дій: хто може отримати статус

В Україні з 1 грудня розпочали оформлення документів для учасників бойових дій: хто може отримати статус

Сьогодні 07:15
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Українці з 1 грудня 2022 року можуть оформити документи для набуття статусу учасника бойових дій (УБД). Прийматимуть рішення щодо надання цього статусу спеціальні комісії, створені Міноборони.

Новости Днепра про В Україні з 1 грудня розпочали оформлення документів для учасників бойових дій: хто може отримати статус

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вперше громадянам, які беруть участь у повномасштабній війні в Росією, почнуть оформляти документи, що підтверджують їхній статут, та дають певні пільги в майбутньому.

До учасників бойових дій в Україні належать військовослужбовці, резервісти, військовозобов’язані та добровольці Збройних сил; ТРО; Національна гвардія; СБУ; Служби зовнішньої розвідки; Держприкордонслужби; Держспецтрансслужби; військовослужбовці військових прокуратур; особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС; поліцейські; особи рядового, начальницького складу, військовослужбовцям МВС, управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби.

Крім того, статус УБД може бути надано Співробітникам Служби судової охорони та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в антитерористичних районах у період проведення.

Отримати статут УБД можна трьома способами:

  • за зверненням командира частини, що централізовано подає документи на підлеглих військовослужбовців;
  • за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;
  • за особистим зверненням особи, звільненої з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

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Новости Днепра про В Україні з 1 грудня розпочали оформлення документів для учасників бойових дій: хто може отримати статусУкраїнська Новости Днепра про В Україні з 1 грудня розпочали оформлення документів для учасників бойових дій: хто може отримати статусРусский

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