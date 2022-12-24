В Україні вводять штрафи за приниження працівників на роботі

В Україні з 23 грудня почав діяти закон, яким встановлюється адміністративна відповідальність за мобінг – цькування та приниження працівників на роботі.

Так, Кодекс про адміністративні правопорушення доповнили статтею 173-5. Відповідно до неї за вчинення мобінгу (травлі) працівників винуватцю загрожує накладення штрафу від 350 до 1700 гривень або громадські роботи від 30 до 40 годин, а фізичним особам-підприємцям, які використовують найману працю, посадовим особам – штраф від 1700 до 3400 гривень або громадські роботи від 30 до 40 годин. Якщо мобінгом займалася група осіб або той, хто вже був покараний за таке саме порушення протягом року, то штраф буде від 1700 до 3400 гривень або 30-50 годин громадських робіт. Для фізосіб-підприємців, які використовують найману працю, посадовим особам – за таке порушення буде штраф у два рази більший або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Зазначимо, що ще три місяці буде “перехідний період”, доки відповідні органи приведуть усі правові акти у відповідність до оновленого Закону.

Мобінг – це форма психологічного насильства над конкретною людиною з боку групи людей. У цьому випадку – на роботі. До мобінгу можуть належати плітки з боку колег, підлеглих або начальства, щоб витіснити працівника з його посади, а також приниження, дискредитація, ізоляція.

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