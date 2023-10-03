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  • В Україні військовослужбовцям збільшили доплати: хто отримуватиме 100 тисяч гривень

В Україні військовослужбовцям збільшили доплати: хто отримуватиме 100 тисяч гривень

Сьогодні 15:03
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Новости Днепра про В Україні військовослужбовцям збільшили доплати: хто отримуватиме 100 тисяч гривень

Міністерство оборони України повідомило про збільшення переліку військовослужбовців, які отримають додаткову винагороду. Крім цього, збільшено виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам і курсантам.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:

  • 100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29 вересня.
  • 100 000 гривень – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29 вересня.
  • 50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29 вересня.
  • 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29 вересня.

Також поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці і за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, з 1 червня отримуватимуть додатково 20 100 гривень.

Зі свого боку інструктори навчальних центрів із 1 червня отримуватимуть додатково від 15 тис. до 30 тис. грн, строковики – 6 тис. грн, курсанти – 2 тис. 350 грн. Доплати мають надійти найближчим часом.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережено на колишньому рівні – 100 тис. грн. Це саме стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.

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Новости Днепра про В Україні військовослужбовцям збільшили доплати: хто отримуватиме 100 тисяч гривеньУкраїнська

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