В Україні військовослужбовцям збільшили доплати: хто отримуватиме 100 тисяч гривень

Міністерство оборони України повідомило про збільшення переліку військовослужбовців, які отримають додаткову винагороду. Крім цього, збільшено виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам і курсантам.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.
Найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:
Також поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці і за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, з 1 червня отримуватимуть додатково 20 100 гривень.
Зі свого боку інструктори навчальних центрів із 1 червня отримуватимуть додатково від 15 тис. до 30 тис. грн, строковики – 6 тис. грн, курсанти – 2 тис. 350 грн. Доплати мають надійти найближчим часом.
Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережено на колишньому рівні – 100 тис. грн. Це саме стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.
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