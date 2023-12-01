В Україні вартість картоплі вже вдвічі вища, ніж торік: які ціни на базовий овоч у Дніпрі

Подекуди вони вищі у 2 рази, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, запевняють експерти проєкту EastFruit. Наразі закупівельна ціна картоплі становить у середньому 10-14 гривень за кілограм. Аналітики зазначають, що тільки за тиждень вартість бульби зросла на 20%.
Водночас через підвищення ціни покупці не перестали купувати картоплю, тож цілком ймовірно, що її вартість і далі лізтиме вгору, позаяк фермери хочуть продати товар дорожче.
У Дніпрі ціни поки що не сильно зросли. По суті вони повернулися до вересневих, коли тільки почалося здешевшання картоплі, після збору нового врожаю. Втім і зараз можна знайти бульбу по 7 гривень за кілограм, що на 3 гривні менше закупівельної ціни. Щоправда, це другий сорт, тож якість відповідна.
Раніше повідомлялося, що ціни на картоплю зростуть ближче до зими, і, як бачимо – прогнози справдилися.
В АТБ ціни на картоплю найнижчі. Кілограм бульби другого сорту продають за 7 гривень. Перший сорт – 11 грн, фасовану віддають за 18, а миту відбірну – за 29.
У Сільпо вибір картоплі найширший. Є мита, органічна та різних сортів, які призначені для різних потреб. Кілограм звичайної бульби вартує 12 гривень. За Гранаду для смаження просять 22 гривні, а за рожеву 25.
Детальніше ціни можна роздивитися на скриншоті.
У Варусі ситуація схожа. Ціна залежить передусім від сорту. Звичайна вартує 12, для пюре – 15, Гранада біла – 18 гривень.
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