В Україні вартість картоплі вже вдвічі вища, ніж торік: які ціни на базовий овоч у Дніпрі

В Україні зростають ціни на картоплю.

Подекуди вони вищі у 2 рази, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, запевняють експерти проєкту EastFruit. Наразі закупівельна ціна картоплі становить у середньому 10-14 гривень за кілограм. Аналітики зазначають, що тільки за тиждень вартість бульби зросла на 20%.

Стрімкий ріст цін на базовий овоч пояснюють високим попитом та скороченням пропозиції від маленьких фермерів та селян, які через погану погоду не можуть вчасно доставляти картоплю на ринку. Це вдається зробити тільки великим гравцям ринку, в яких більше ресурсів. Тому вони користуються ситуацією та потроху підвищують ціни.

Водночас через підвищення ціни покупці не перестали купувати картоплю, тож цілком ймовірно, що її вартість і далі лізтиме вгору, позаяк фермери хочуть продати товар дорожче.

У Дніпрі ціни поки що не сильно зросли. По суті вони повернулися до вересневих, коли тільки почалося здешевшання картоплі, після збору нового врожаю. Втім і зараз можна знайти бульбу по 7 гривень за кілограм, що на 3 гривні менше закупівельної ціни. Щоправда, це другий сорт, тож якість відповідна.

Раніше повідомлялося, що ціни на картоплю зростуть ближче до зими, і, як бачимо – прогнози справдилися.

В АТБ ціни на картоплю найнижчі. Кілограм бульби другого сорту продають за 7 гривень. Перший сорт – 11 грн, фасовану віддають за 18, а миту відбірну – за 29.

У Сільпо вибір картоплі найширший. Є мита, органічна та різних сортів, які призначені для різних потреб. Кілограм звичайної бульби вартує 12 гривень. За Гранаду для смаження просять 22 гривні, а за рожеву 25.

Детальніше ціни можна роздивитися на скриншоті.

У Варусі ситуація схожа. Ціна залежить передусім від сорту. Звичайна вартує 12, для пюре – 15, Гранада біла – 18 гривень.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: