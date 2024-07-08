В Україні у школах будуть викладати новий предмет

“Уроки щастя” запустять в українських школах з вересня. Предмет буде навчати, як зробити життя щасливим, змістовним та успішним.
Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.
“«Уроки щастя» – так в українській адаптації називається американський курс із соціально-емоційного навчання Well-Being. Рада розповісти, що з вересня його запустять у наших школах для учнів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».Чому саме щастя? Бо курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя”, – розповіла Олена Зеленська.
Зокрема, на “уроках щастя” будуть розповідати про такі теми:
Олена Зеленська також додала, що вітчизняні фахівці адаптують “уроки щастя” для дітей до українських реалій. За її словами, новий курс не менш важливий за математику та інші шкільні предмети.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі пацієнт "нокаутував" водія "швидкої".
Внаслідок атаки на Дніпро 8 липня постраждали 12 людей.
У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ранковий ракетний удар.
У Кривому Розі оголосили траур 9 липня.