В Україні у школах будуть викладати новий предмет

У школах України у новому навчальному році будуть викладати “уроки щастя”.

“Уроки щастя” запустять в українських школах з вересня. Предмет буде навчати, як зробити життя щасливим, змістовним та успішним.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

“«Уроки щастя» – так в українській адаптації називається американський курс із соціально-емоційного навчання Well-Being. Рада розповісти, що з вересня його запустять у наших школах для учнів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».Чому саме щастя? Бо курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя”, – розповіла Олена Зеленська.

Зокрема, на “уроках щастя” будуть розповідати про такі теми:

уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані);

творчість і вміння бути творцем свого життя;

«людинознавство» – про розуміння того, що означає бути людиною;

уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;

мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;

цінності й те, як важливо знати сенси життя;

емоційну компетентність – важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;

ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.

Олена Зеленська також додала, що вітчизняні фахівці адаптують “уроки щастя” для дітей до українських реалій. За її словами, новий курс не менш важливий за математику та інші шкільні предмети.

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