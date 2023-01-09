В Україні цибуля подорожчала у 3,4 рази: скільки коштує кілограм у Дніпрі

В Україні після новорічних свят подорожчала цибуля. Зростання цін спровокував підвищений попит на овоч оптових та роздрібних покупців. При цьому більша частина виробників залишила якісну цибулю у сховищах, щоб пізніше продати її за більш високими цінами.

За даними аналітиків проекту EastFruit, ріпчаста цибуля з початку року подорожчала на ринку в середньому на 12% порівняно з передноворічною ціною. Більшість аграріїв відвантажують товар не дешевше 25-28 грн/кг.

Експерти проекту назвали підвищення вартості продукту традиційним та сезонним, що пов’язано з обмеженим виробництвом. Фермери зараз майже перестали реалізувати цибулю із необладнаних сховищ, і пропонують якіснішу цибулю дорожче, оскільки спостерігається стабільно високий попит на продукцію.

Відзначено, що в результаті нового подорожчання цибуля коштує в середньому в 3,4 рази дорожче порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте виробники впевнені, що продукт подорожчає ще більше, оскільки його запаси обмежені. Багато фермерів заявили, що за умов нинішніх темпів збуту й надалі підвищуватимуть ціни.

Стало відомо, як за останній місяць змінилися ціни на цибулю у великих українських супермаркетах. Кілограм цибулі у грудні коштував 32,64 грн. Нині ж середня вартість становить 34,17 грн.

У Дніпрі цибуля коштує від 30 до 49 грн. за кг.

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