В Україні цієї осені востаннє переведуть годинники: Рада погодила законопроєкт

В Україні скасували переведення годинників.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4201 про скасування переводу годинників на літній і зимовий час.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк. “За” проголосував 261 нардеп. Закон тепер має підписати президент України Володимир Зеленський і якщо це станеться, тоді восени ми востаннє переведемо годинники на “зимовий час” 25 жовтня і “скакати” у часі більше не будемо.

У законопроєкті пропонують встановити, що “київський час — це час годинної зони, в якій розташована столиця України (місто Київ), що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2”. Тобто в Україні діятиме постійний стандарт часу UTC+2 за міжнародною шкалою.

За цей законопроєкт парламент у першому читанні проголосував ще в березні 2021 року, але далі Рада його не підтримала.

Ініціатором проєкту закону був спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. У пояснювальні записці йшлося про те, що перехід на літній або зимовий час негативно впливає на біоритми людини. Фактично вся Україна перебуває в межах одного часового поясу, а економічна доцільність переведення стрілок годинників так і не доведена, зауважував Стефанчук.

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