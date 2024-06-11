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В Україні створили петицію на блокування TikTok

Сьогодні 13:40
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На сайті Кабінету міністрів України з'явилася нова петиція.

Новости Днепра про В Україні створили петицію на блокування TikTok

За 1 день після створення вона викликала ажіотаж серед багатьох громадян України. Її автором є Андрусяк Оксана Володимирівна.

У тексті до петиції вказано декілька причин, які розгорнуто пояснюють, чому соціальну мережу TikTok, буцімто, варто заблокувати.

Короткий зміст цих причин:

  1. TikTok належить Китаю, який відкрито співпрацює з росією. У мережі збирається конфіденційна інформація користувачів, яка може передаватися країні-агресору.
  2. TikTok блокує українські відео про війну, однак за інформацією від Центру протидії Дезінформації РНБО, у мережі активно розповсюджують російську пропаганду.
  3. Блокування TikTok допоможе стримати зловмисну кібер діяльність росії.
  4. Алгоритми TikTok не блокують дезінформацію, отже мережа не є надійною.

У петиції авторка наголошує на необхідності створення законопроєкту, який передбачатиме:

– блокування соціальної мережі TikTok на території України;

– заборону використання додатку на телефонах державних посадовців, військовослужбовців та дотичних осіб до державної політики чи/та обороноздатності держави.

Станом на 11 червня 13:30 петиція набрала 4552 підписи з 25 тисяч необхідних.

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