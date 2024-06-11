В Україні створили петицію на блокування TikTok

За 1 день після створення вона викликала ажіотаж серед багатьох громадян України. Її автором є Андрусяк Оксана Володимирівна.
У тексті до петиції вказано декілька причин, які розгорнуто пояснюють, чому соціальну мережу TikTok, буцімто, варто заблокувати.
Короткий зміст цих причин:
У петиції авторка наголошує на необхідності створення законопроєкту, який передбачатиме:
– блокування соціальної мережі TikTok на території України;
– заборону використання додатку на телефонах державних посадовців, військовослужбовців та дотичних осіб до державної політики чи/та обороноздатності держави.
Станом на 11 червня 13:30 петиція набрала 4552 підписи з 25 тисяч необхідних.
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