В Україні створили петицію на блокування TikTok

На сайті Кабінету міністрів України з'явилася нова петиція.

За 1 день після створення вона викликала ажіотаж серед багатьох громадян України. Її автором є Андрусяк Оксана Володимирівна.

У тексті до петиції вказано декілька причин, які розгорнуто пояснюють, чому соціальну мережу TikTok, буцімто, варто заблокувати.

Короткий зміст цих причин:

TikTok належить Китаю, який відкрито співпрацює з росією. У мережі збирається конфіденційна інформація користувачів, яка може передаватися країні-агресору. TikTok блокує українські відео про війну, однак за інформацією від Центру протидії Дезінформації РНБО, у мережі активно розповсюджують російську пропаганду. Блокування TikTok допоможе стримати зловмисну кібер діяльність росії. Алгоритми TikTok не блокують дезінформацію, отже мережа не є надійною.

У петиції авторка наголошує на необхідності створення законопроєкту, який передбачатиме:

– блокування соціальної мережі TikTok на території України; – заборону використання додатку на телефонах державних посадовців, військовослужбовців та дотичних осіб до державної політики чи/та обороноздатності держави.

Станом на 11 червня 13:30 петиція набрала 4552 підписи з 25 тисяч необхідних.

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