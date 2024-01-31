В Україні стрімко зменшується народжуваність, але Дніпропетровщина досі в лідерах

На Дніпропетровщині попри війну спостерігають бейбі-бум.

Попри те, що Дніпро назвали найкримінальнішим містом Східної Європи, однак регіон досі лідирує за кількістю новонароджених у 2023 році. Про це свідчить аналітика порталу “Опендатабот”.

В Україні в 2023 році на 28% знизилася народжуваність. За даними Мін’юсту упродовж року народилося понад 180 тисяч дітей. Хоча ця цифра не маленька, але це на третину менше ніж до початку великої війни в лютому 2022 року.

У перший рік вторгнення кількість новонароджених різко скоротилась — аж на 25%, до 206 тисяч дітей. Для порівняння, у період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалось близько півмільйона дітей на рік, – йдеться у повідомленні.

Найбільше маленьких українців у 2023 народилося в Києві – 19 979 дітей, тут зафіксували й найбільший спад. Другу сходинку рейтингу займає Львівщина, де з’явилося на світ 16 тисяч 638 малюків. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина, де нарахували 14 тисяч 433 новонароджених.

Найменше дітей народилося на Херсонщині – 452 дитини. Низькі показники у сусідніх з Дніпропетровщиною Запорізькій та Донецькій областях. Даних з Луганщини немає зовсім, позаяк область майже повністю окупована, тому доступу до інформації звідти немає.

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