В Україні стрімко зменшується народжуваність, але Дніпропетровщина досі в лідерах

Попри те, що Дніпро назвали найкримінальнішим містом Східної Європи, однак регіон досі лідирує за кількістю новонароджених у 2023 році. Про це свідчить аналітика порталу “Опендатабот”.
В Україні в 2023 році на 28% знизилася народжуваність. За даними Мін’юсту упродовж року народилося понад 180 тисяч дітей. Хоча ця цифра не маленька, але це на третину менше ніж до початку великої війни в лютому 2022 року.
У перший рік вторгнення кількість новонароджених різко скоротилась — аж на 25%, до 206 тисяч дітей. Для порівняння, у період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалось близько півмільйона дітей на рік, – йдеться у повідомленні.
Найбільше маленьких українців у 2023 народилося в Києві – 19 979 дітей, тут зафіксували й найбільший спад. Другу сходинку рейтингу займає Львівщина, де з’явилося на світ 16 тисяч 638 малюків. Замикає трійку лідерів Дніпропетровщина, де нарахували 14 тисяч 433 новонароджених.
Найменше дітей народилося на Херсонщині – 452 дитини. Низькі показники у сусідніх з Дніпропетровщиною Запорізькій та Донецькій областях. Даних з Луганщини немає зовсім, позаяк область майже повністю окупована, тому доступу до інформації звідти немає.
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