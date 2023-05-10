В Україні стартувала програма «єВідновлення»: як подати заяву на отримання допомоги

В Україні стартувала програма «єВідновлення».
Відсьогодні всі громадяни, житло яких отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії росіїї, можуть отримати допомогу на відновлення пошкодженого житла. Максимальна сума, яку може компенсувати держава, — до 200 тисяч гривень.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
За його словами, насамперед йдеться про заміну вікон, дверей, ремонт покрівлі, оплату будівельних робіт.
Отже, для отримання компенсації необхідно:
Рішення про надання допомоги прийматимуть спеціальні комісії при громадах.
Детальніше про те, як отримати допомогу на відновлення житла, читайте за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці.
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