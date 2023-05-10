В Україні стартувала програма «єВідновлення»: як подати заяву на отримання допомоги

Важлива інформація!

В Україні стартувала програма «єВідновлення».

Відсьогодні всі громадяни, житло яких отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії росіїї, можуть отримати допомогу на відновлення пошкодженого житла. Максимальна сума, яку може компенсувати держава, — до 200 тисяч гривень.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, насамперед йдеться про заміну вікон, дверей, ремонт покрівлі, оплату будівельних робіт.

Отже, для отримання компенсації необхідно:

Подати інформацію про пошкоджене майно (у випадку, якщо така інформація ще не була подана) на порталі чи в застосунку “Дія”.

Відкрити спеціалізований рахунок “єВідновлення” в одному з банків-учасників програми (Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).

Подати заяву на компенсацію в “Дії”.

Рішення про надання допомоги прийматимуть спеціальні комісії при громадах.

Детальніше про те, як отримати допомогу на відновлення житла, читайте за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці.

Читайте також:

Українська

Автор: