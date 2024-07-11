В Україні проревізують обленерго через масові скарги на порушення графіків: почнуть з Дніпра та області

Держенергонагляд поглиблено проревізує обленерго. Зокрема, перевірять застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки з Дніпропетровської області, звідки нині надходить найбільше скарг.
Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.
Посадовець зазначив, що є кілька областей, де проведуть перевірку застосування графіків погодинного відключення.
На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії, – зазначив Руслан Слободян.
Нині найбільше скарг на несправедливі відключення надходить з Дніпропетровщини. Перевірку розпочнуть саме з цього регіону, але в планах ще шість областей. Які саме обленерго перевірятимуть наступними невідомо.
Руслан Слободян зазначив, що є виправдані випадки, коли обленерго можуть не дотримуватися графіків, наприклад, якщо сталися аварійні відключення, які виникають через перевантаження енергосистеми. Однак часто деякі оператори системи розподілу не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень.
Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення, – повідомив він.
Нагадаємо, жителі Дніпра створили петицію проти нераціональних відключень світла.
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