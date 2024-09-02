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В Україні можуть “скасувати” копійки: що пропонують натомість

Сьогодні 16:49
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Українські монети можуть змінити назву.

Новости Днепра про В Україні можуть

Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з “копійка” на “шаг”. Це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

Про це повідомляє пресслужбу НБУ.

Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як “копійка” фактично є символом московської окупації, – заявив голова НБУ Андрій Пишний.

У НБУ зазначили, що ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово “шаг”, яке може замінити назву копійок. 

Національний банк вже розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, НБУ зможе перейти до карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Зокрема, пропонується встановити, що:

  • співвідношення між “копійкою” та “шагом” дорівнюватиме 1:1;
  • НБУ розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг “шагів”, а також порядок і строки вилучення з обігу “копійок”.

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети “копійка” та “шаг” перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги.

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