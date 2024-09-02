В Україні можуть “скасувати” копійки: що пропонують натомість

Українські монети можуть змінити назву.

Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з “копійка” на “шаг”. Це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як “копійка” фактично є символом московської окупації, – заявив голова НБУ Андрій Пишний.

У НБУ зазначили, що ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово “шаг”, яке може замінити назву копійок.

Національний банк вже розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, НБУ зможе перейти до карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Зокрема, пропонується встановити, що:

співвідношення між “копійкою” та “шагом” дорівнюватиме 1:1;

НБУ розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг “шагів”, а також порядок і строки вилучення з обігу “копійок”.

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети “копійка” та “шаг” перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги.

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