В Україні поширюють фейкові повідомлення про те, що військова поліція начебто пропонує співпрацю

Про це повідомили у кіберполіції та Центрі протидії дезінформації.
У соціальних мережах все частіше ширяться фейкові повідомлення про те, що “військова поліція пропонує співпрацю”. У повідомленні злочинці посилаються на статтю №9 законопроєкта про військову поліцію, в якій вказано про створення мережі, де за гроші можна було б повідомляти інформацію про ухилянтів. Нагадаємо, законопроєкт наразі зняли з розгляду для подальшого обговорення та редагування. Отже, шахраї від імені Національної поліції України пропонують винагороду за виявлення військовозобов’язаних, які знаходяться у розшуку. У повідомленні додають номер телефону.
Такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПсО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості з-поміж громадян, – попередили у кіберполіції.
У публікації закликають не телефонувати за вказаними у повідомленнях номерами і не переходити за посиланнями від невідомих джерел.
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