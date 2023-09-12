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В Україні переперевірять всі рішення ВКЛ з лютого 2022

Сьогодні 20:42
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В Україні перевірять всі рішення ВКЛ.

Новости Днепра про В Україні переперевірять всі рішення ВКЛ з лютого 2022

Перевірки запровадили на тлі скандалів з медиками, які виписували фейкові рішення ВКЛ для людей, які хотіли відкосити від служби. Знову переглянуть рішення, які видавали після лютого 2022 року, тобто з початку загальної мобілізації. 

Контроль над перевірками здійснює секретар РНБО Олексій Данілов, який пообіцяв оприлюднити дані про ухилянтів та лікарів, які допомагали їм. 

За три місяці мають створити спеціальні групи, які перевірятимуть рішення ВКЛ, організувати їх роботу та надати перші результати перевірок.

До грудня 2023 року Кабінет міністрів України за сприяння РНБО має:

  • створити робочі групи для перевірки рішень лікарів щодо непридатності до служби;
  • перевірити усі рішення ВЛК щодо непридатних до служби осіб з 24 лютого 2022 року;
  • опрацювати питання щодо особливостей перетину кордону непридатними до служби;
  • розробити та затвердити план підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на якісну роботу ВЛК;
  • організувати роботу позаштатних ВЛК;
  • опрацювати питання щодо вдосконаленого регулювання виїзду та інших питань щодо непридатних та обмежено придатних до військової служби осіб.

А ось профільні міністерства мають встановити терміни проведення медоглядів та диджиталізувати ці процеси. НАЗК проаналізує корупційні ризики у діяльності ВКЛ, а правоохоронні органи мають вжити заходів щодо викриття подібних злочинів.

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Новости Днепра про В Україні переперевірять всі рішення ВКЛ з лютого 2022Українська

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