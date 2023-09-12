В Україні переперевірять всі рішення ВКЛ з лютого 2022

Перевірки запровадили на тлі скандалів з медиками, які виписували фейкові рішення ВКЛ для людей, які хотіли відкосити від служби. Знову переглянуть рішення, які видавали після лютого 2022 року, тобто з початку загальної мобілізації.
Контроль над перевірками здійснює секретар РНБО Олексій Данілов, який пообіцяв оприлюднити дані про ухилянтів та лікарів, які допомагали їм.
За три місяці мають створити спеціальні групи, які перевірятимуть рішення ВКЛ, організувати їх роботу та надати перші результати перевірок.
До грудня 2023 року Кабінет міністрів України за сприяння РНБО має:
А ось профільні міністерства мають встановити терміни проведення медоглядів та диджиталізувати ці процеси. НАЗК проаналізує корупційні ризики у діяльності ВКЛ, а правоохоронні органи мають вжити заходів щодо викриття подібних злочинів.
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