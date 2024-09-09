В Україні нібито стежитимуть за грошима громадян: в НБУ спростували інформацію

У понеділок 9 вересня у соціальних мережах поширювали інформацію про те, що Національний Банк України нібито “хоче значно посилити стеження за грошима українців”. До публікації також додали частину тексту з допису на сторінці НБУ у Facebook, в якому заступник Голови НБУ Дмитро Олійник рекомендував банкам встановити для клієнтів ліміти на рівні підтвердженого доходу.
Такі дописи швидко поширилися зокрема у Telegram-каналах, у коментарях виникла бурхлива хвиля обговорень теми. Ось так виглядає більшість поширених публікацій:
Згодом в офіційному Telegram-каналі НБУ спростували дану інформацію, зазначивши, що наразі Національний банк України не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.
Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито “хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть”, -йдеться в дописі.
За інформацією НБУ, перевірка клієнтів банків, платіжних та фінансових установ на сьогодні здійснюється виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ. Отже поширена інформація не відповідає дійсності.
Нагадаємо, в Україні можуть “скасувати” копійки: що пропонують натомість.
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