В Україні нібито стежитимуть за грошима громадян: в НБУ спростували інформацію

В Україні запустили черговий фейк.

У понеділок 9 вересня у соціальних мережах поширювали інформацію про те, що Національний Банк України нібито “хоче значно посилити стеження за грошима українців”. До публікації також додали частину тексту з допису на сторінці НБУ у Facebook, в якому заступник Голови НБУ Дмитро Олійник рекомендував банкам встановити для клієнтів ліміти на рівні підтвердженого доходу.

Такі дописи швидко поширилися зокрема у Telegram-каналах, у коментарях виникла бурхлива хвиля обговорень теми. Ось так виглядає більшість поширених публікацій:

Згодом в офіційному Telegram-каналі НБУ спростували дану інформацію, зазначивши, що наразі Національний банк України не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.

Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито “хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть”, -йдеться в дописі.

За інформацією НБУ, перевірка клієнтів банків, платіжних та фінансових установ на сьогодні здійснюється виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ. Отже поширена інформація не відповідає дійсності.

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