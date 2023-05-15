В Україні можуть дозволити брати декретні відпустки на 8 років, але є нюанс

Це зможуть зробити не всі.

В Україні хочуть змінити правила надання відпусток. Так, комітет з питань молоду та спорту у Верховній Раді рекомендує нардепам ухвалити деякі зміни до Закону, який регулює сферу соціальних відпусток.

Деталі розповіли в департаменті правового забезпечення ДМР.

Що пропонується:

на юридичному рівні дати визначення поняттям «одинока мати» та «одинокий батько»; Для цього вони мають не знаходитися в шлюбі, а вихованням займатися лише один з батьків – мама чи тато. батько матиме такі самі права на декретну відпустку, як і мати;

батьки дитини зможуть одночасно брати відпустку для догляду за нею (але не більше 4 місяців із загального трирічного терміну);

батьки зможуть взяти відпустку по догляду за дитиною на строк до 8 років (лише коли дитина потребуватиме за медичними показаннями домашнього догляду).

Крім цього, члени комітету погодили норму щодо надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей, загальним обсягом 10 календарних днів (а не 10 календарних днів кожному з батьків).

Також, запровадять механізм, який допоможе контролювати тривалість спільного перебування батьків у відпустці, а ще створять гнучкі умови для роботи жінок, які виховують дітей, які потребують постійного догляду.

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