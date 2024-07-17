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  • В Україні мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

В Україні мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

Вчора 14:32
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Мобільна мережа під час відсутності світла має працювати 10 годин.

Новости Днепра про В Україні мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

Такі вимоги для мобільних операторів оновив Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій. Тепер вони мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год, як це було раніше. 

Про це йдеться в розпорядженні НЦУ від 15 липня 2024 року.

Там додали, що до 1 жовтня 2024 року не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Також до 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

Такі вимоги стосуються і вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.

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Новости Днепра про В Україні мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світлаУкраїнська Новости Днепра про В Україні мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світлаРусский

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