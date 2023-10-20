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В Україні каратимуть за використання назв “шампанське” та “коньяк”

Сьогодні 14:52
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В Україні хочуть карати виробників алкогольних напоїв за уживання назв "коньяк" та "шампанське".

Новости Днепра про В Україні каратимуть за використання назв

У 2019 році в Раді ухвалили закон про “географічні бренди”, яким заборонялося використання виробниками харчів та алкоголю назв, які є офіційно зареєстрованими брендами, але у нас вони прижилися, як загальні назви. Тоді з полиць зникли “шампанське” та сири “фета”. 

Тепер Кабмін хоче штрафувати виробників, які досі використовують назви зареєстрованих брендів. Про це йдеться у проєкті закону №10162.

Якщо правки внесуть, то виробників, які порушують закони у сфері географічних зазначень спиртних напоїв, штрафуватимуть.

Зокрема, алюзія (пряме або непряме посилання на одну або декілька офіційних назв спиртних напоїв або географічних зазначень спиртних напоїв під час опису, представлення, маркування харчових продуктів та спиртних напоїв) передбачає штраф на у від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 гривень до 850 гривень).

Таким чином, Україна буде дотримуватися норм ЄС, які стосуються загальних правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, правил використання офіційних назв спиртних напоїв, особливості використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв.

Новости Днепра про В Україні каратимуть за використання назв

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