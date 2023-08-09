В Україні хочуть ввести штрафи за прослуховування російської музики: порушнику доведеться заплатити понад 25 тис. грн

В Україні хочуть ввести штрафи за прослуховування російської музики в громадських місцях.

Про це йдеться в законопроєкті №9547.

У пояснювальній записці зазначається, що такі зміни потрібні для викорінення сепаратистських настроїв населення, які можуть створюватися саме через культуру.

Такі продукти часто по своїй суті були інформаційними спецопераціями, спрямованими на послаблення нашої держави. Саме тому слід вживати дієвих заходів щодо обмеження музичного продукту держави-агресора на території України, – йдеться в документах.

Які штрафи хочуть ввести

Отже, за публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, можна отримати штраф:

від 5 100 до 8 500 грн;

за повторне порушення від 17 000 до 25 500 грн.

Нагадаємо, в Україні дуже часто останнім часом виникають конфлікти через російську музику. Так, на початку травня у Львові розгорівся скандал із молодиками в Range Rover на дніпровських номерах, які гучно слухали пісні путініста Лєпса в центрі міста. Подробиці тут.

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