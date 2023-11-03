В Україні хочуть створити реєстр домашніх тварин

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, протягом двох років в Україні запустять експериментальний проєкт у рамках якого проведуть ідентифікацію та реєстрацію домашніх тварин.
Цю ініціативу вже погодили з Кабміном.
По суті, створять реєстр домашніх тварин, завдяки якому можна буде контролювати епідеміологічну ситуацію, чисельність, розмноження та санітарне і епізоотичне благополуччя.
Тарас Мельничук зазначив, що затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту.
Зауважимо, що раніше вже лунали пропозиції зі створення реєстрів від Мінцифри. У Дії розробляють систему реєстрації домашніх тварин. Це – пілотний проєкт, який допоможе реєстрували улюбленців не тільки в державного, а й у приватного ветлікаря, що водночас допоможе з пошуком зниклих тварин.
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