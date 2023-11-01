«В Україні готують мобілізацію підлітків від 14 років»: у мережі поширюють новий фейк

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У мережі російські пропагандисти поширюють новий фейк: в Україні влада нібито «готує населення до швидкої мобілізації підлітків від 14 років у зв’язку з нестачею резервів, знищених на всіх ділянках фронту».

У своїй «новині» пропагандисти спираються на інформацію, що на територію одного з українських навчально-виховних центрів прибули інструктори 103-ї бригади ТрО, де три тижні навчали підлітків військовій підготовці, після чого найздібніших учнів нібито записали до резерву бригади.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, така «новина» – чергова вигадка російської пропаганди.

Адже згідно з чинним законодавством України, мобілізації підлягають особи, які досягли 18-річного віку. Водночас в Україні існують курси з військової підготовки для молоді, які не є обов’язковими і не заборонені законом, – йдеться у повідомленні.

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