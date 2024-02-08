В Україні дозволили обмінювати рублі

За інформацією Нацбанку, наразі на рахунках українців зберігається понад 140 мільйонів гривень у російських рублях. З 24 лютого 2022 заборонили будь-які фінансові операції з використанням білоруської чи російської валюти, тому багато хто залишився на руках з коштами, які не можна обміняти на нормальні гроші.
До кінця 2024 року НБУ дозволив клієнтам українських банків обміняти російські та білоруські рублі на іншу валюту. Це стосується людей, які мають рахунки у валюті країн-агресорів.
Можна тільки обміняти їх на гривні чи долари, але вносити рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.
Зміни набрали чинності з 7 лютого. Відтепер клієнти можуть продати російські чи білоруські рублі, які є на їхніх рахунках. Позбавитися від рублів можна до 31 грудня 2024 року. Аби “здати” російську валюту потрібно подати відповідну заяву.
Обмін здійснюється безготівковим способом, тобто карткою.
Умови обміну:
Курс такий:
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі викрили власників мережі валютних обмінників, які привласнили гроші…
Банки у Дніпрі не завжди можуть прийняти долари на обмін.…
У Дніпрі жінка травмувалася досить дивним чином.