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В Україні дозволили обмінювати рублі

Сьогодні 14:30
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НБУ дозволив українцям допродати російські та білоруські рублі.

Новости Днепра про В Україні дозволили обмінювати рублі

За інформацією Нацбанку, наразі на рахунках українців зберігається понад 140 мільйонів гривень у російських рублях. З 24 лютого 2022 заборонили будь-які фінансові операції з використанням білоруської чи російської валюти, тому багато хто залишився на руках з коштами, які не можна обміняти на нормальні гроші.

До кінця 2024 року НБУ дозволив клієнтам українських банків обміняти російські та білоруські рублі на іншу валюту. Це стосується людей, які мають рахунки у валюті країн-агресорів.

Можна тільки обміняти їх на гривні чи долари, але вносити рублі на банківські рахунки, як і раніше, заборонено.

Зміни набрали чинності з 7 лютого. Відтепер клієнти можуть продати російські чи білоруські рублі, які є на їхніх рахунках. Позбавитися від рублів можна до 31 грудня 2024 року. Аби “здати” російську валюту потрібно подати відповідну заяву. 

Обмін здійснюється безготівковим способом, тобто карткою. 

Умови обміну:

  • банки-нерезиденти (крім російських, білоруських та підсанкційних банків), в яких відкрито кореспондентські рахунки українські банки, погодяться в односторонньому порядку конвертувати рублі в іншу валюту;
  • продаж рублів здійснюється за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських рублів та білоруських рублів;

Який курс гривні до рубля?

Курс такий:

  • 10 російських рублів – 4,13 гривні;
  • 1 білоруський рубль – 13,66 гривні.

Новости Днепра про В Україні дозволили обмінювати рублі

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