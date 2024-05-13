В Україні для серійних водіїв-порушників ПДД вигадають нові санкції

В Україні хочуть встановити обмеження для водіїв, які часто порушують ПДР.

Патрульна поліція хоче встановити ліміт для водіїв за кількістю можливих порушень ПДР – до трьох на рік.

Про це сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час круглого столу з нагоди початку 1-го етапу Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху.

Обмеження перш за все стосується систематичних порушників, для яких вигадають нові санкції на той випадок, якщо вони перевищать ліміт.

За словами Білошицького, деякі водії мають понад 20 порушень за рік.

Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників, – заявив Білошицький.

Поліція вже ініціювала обговорення за участю громадськості та профільних комітетів Верховної Ради, аби змінити правила ПДД,

Водії, які понад три рази порушили ПДР, отримають додаткове покарання. Нині є відповідальність за повторність порушень, наприклад, коли кермувальник вдруге порушив швидкісний режим.

Пропонується введення відповідальності за порушення ПДД тричі протягом року. Зараз передбачається відповідальність лише за повторність порушень. Це питання потребує обговорення, оцінки і ухвалення рішення з боку законодавчого органу влади. Правоохоронний і транспортний комітети ВР підтримують цю ідею, – сказав Білошицький.

Яким буде покарання наразі невідомо.

Порушення правил дорожнього руху – що відомо

За даними патрульної поліції, більшість ДТП стаються через перевищення швидкості.

Найбільше ДТП із загиблими і травмованими зареєстровано у Дніпропетровській, Львівській і Київській областях.

Понад 30% ДТП стається у вівторок і п’ятницю і припадає на час із 17 до 19 години.

Серед причин:

перевищення швидкості (42%);

порушення правил маневрування (20%);

порушення правил проїзду перехресть і пішохідних переходів (8%);

недотримання дистанції (5%);

керування автомобілем у стані сп’яніння (близько 5%).

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