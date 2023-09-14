В Україні анонсували підвищення мінімальної зарплати у 2024 році

Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 13 вересня.
Підвищення відбудеться у першому півріччі, а ось наскільки – ще невідомо.
Я доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні», – зазначив президент.
Зеленський також проконсультувався з прем’єром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченко стосовно держбюджету 2024 року. Крім зарплати президент обговорив з ними фінансування оборони й безпеки.
«Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні. І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати», – наголосив президент.
Понад 460 млрд гривень піде на соціальні видатки, а видатки на систему охорони здоров’я зростуть щонайменше на 24 млрд грн. Також додаткові гроші спрямують на систему освіти, додав президент.
У березні запланували індексацію пенсій, згідно із законодавством.
Нагадаємо, що в Україні наразі мінімальна зарплата становить 6 тис. 700 грн.
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