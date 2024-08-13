В центрі Дніпра ввечері чоловік намагався пограбувати перехожу

У Центральному районі Дніпра затримали крадія.

11 серпня, близько 21:00, у Центральному районі Дніпра на вулиці Чапленка стався злочин. Місцева жителька поверталася додому, у той час до неї наблизився невідомий чоловік та вихопив з її рук сумку з грошима. Коли зловмисник намагався втекти, на крики жінки прибули патрульні.

Порушника було затримано неподалік місця злочину. Його особу встановили – 34-річний чоловік.

12 серпня горе-крадію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 4 статті 186 (грабіж) Кримінального Кодексу України.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали квартирного крадія.

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