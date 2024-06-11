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В сутінках і з ліхтариками: у Дніпрі відбудеться забіг “Нічна десятка”

Сьогодні 13:15
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Дніпрян запрошують взяти участь у забігу “Нічна десятка”.

Новости Днепра про В сутінках і з ліхтариками: у Дніпрі відбудеться забіг “Нічна десятка”

Традиційний забіг “Нічна десятка” проведуть 27 липня в межах міста. Розпочнеться він з першими сутінками і завершиться до комендантської години.

Про це повідомили організатори забігу “Нічна десятка” на сторінці Start Dnipro Events у Телеграм.

“Легендарна “нічна десятка” повертається у традиційному форматі. Бігтимемо у вечірній прохолодні та романтичних сутінках”, – написали організатори.

Зареєструватися на забіг можна за посиланням до 24 липня. Першим 100 зареєстрованим учасникам віком від 16 років подарують круту медаль фінішера. А усі учасники отримають у стартовому пакеті спеціальні налобні ліхтарики

Дистанції:

  • Дорослі:
    10км (з 18 років).
    5км (з 16 років).
  • Дитячі:
    100 м (до 6 років включно).
    400 м (7-11 років).
    1 км (12-15 років).

Обидві дистанції беруть участь у заліках Start Dnipro League з призовим фондом у 100 тисяч гривень. Деталі за посиланням.

Вартість:

  • Дорослі (старші за 16 років, включно): 750 грн до 13 липня та 950 грн до 24 липня;
  • Діти: 0-6 років – 90 грн, 7-15 років – 180 грн.

Частина зібраних коштів буде передана на потреби ЗСУ.

Ознайомитися з детальною програмою забігу “Нічна десятка” можна за посиланням.

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Новости Днепра про В сутінках і з ліхтариками: у Дніпрі відбудеться забіг “Нічна десятка”Українська Новости Днепра про В сутінках і з ліхтариками: у Дніпрі відбудеться забіг “Нічна десятка”Русский

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