В сутінках і з ліхтариками: у Дніпрі відбудеться забіг “Нічна десятка”

Традиційний забіг “Нічна десятка” проведуть 27 липня в межах міста. Розпочнеться він з першими сутінками і завершиться до комендантської години.
Про це повідомили організатори забігу “Нічна десятка” на сторінці Start Dnipro Events у Телеграм.
“Легендарна “нічна десятка” повертається у традиційному форматі. Бігтимемо у вечірній прохолодні та романтичних сутінках”, – написали організатори.
Зареєструватися на забіг можна за посиланням до 24 липня. Першим 100 зареєстрованим учасникам віком від 16 років подарують круту медаль фінішера. А усі учасники отримають у стартовому пакеті спеціальні налобні ліхтарики
Дистанції:
Обидві дистанції беруть участь у заліках Start Dnipro League з призовим фондом у 100 тисяч гривень. Деталі за посиланням.
Вартість:
Частина зібраних коштів буде передана на потреби ЗСУ.
Ознайомитися з детальною програмою забігу “Нічна десятка” можна за посиланням.
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