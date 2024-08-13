В парку Глоби у Дніпрі дозрівають гарбузи і дині

У Дніпрі в парку Глоби квітнуть гарбузи і дині.

На одній з клумб, де дозрівають популярні літні городини, вже з’явилися перші плоди. Зовсім скоро буде яскравий врожай гарбузів і динь.

Про це повідомили в “Файне місто Дніпро” на Facebook.

“У парку Глоби пишно квітнуть гарбузи і дині. Вже навіть з’явилися перші плоди. Чекаємо на яскравий врожай!”, – йдеться в повідомленні.

У коментарях під дописом деякі мешканці обурюються ти, що песеред міста з’являється все більше грядок з овочами замість клумб. Однак є і ті, хто каже, що це правильний підхід і дітям буде цікаво побачити, як ростуть городні рослини. А дехто навіть жартує, що зараз нова течія в оформленні парків.

Нагадаємо, раніше ми писали, у парку Глоби несподівано почали дозрівати кабачки.

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