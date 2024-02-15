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  • В ОВА назвали уточнені дані про руйнування через ракетний удар по Дніпру

В ОВА назвали уточнені дані про руйнування через ракетний удар по Дніпру

Сьогодні 18:37
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У Дніпрі через ранковий ракетний обстріл пошкоджені будинки та адмінспоруди.

Новости Днепра про В ОВА назвали уточнені дані про руйнування через ракетний удар по Дніпру

За уточненою інформацією від очільника ОВА Сергія Лисак, через вранішній ракетний удар у Дніпрі пошкоджене ще й житло містян. Три будинки – дво- та п’ятиповерхівки. А також дитсадок, адміністративна, складські та виробничі будівлі, а також техніка. 

Але люди не постраждали.

Ракетний обстріл Дніпра 15 лютого – що відомо?

Зранку 15 лютого Дніпро здригнулося від серії потужних вибухів. Як пізніше повідомили в ОВА, росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Вдалося збити дві ракети Х-101 та Х-59 у Нікопольському та Новомосковському районах, уточнили в Повітряному командуванні Схід. 

Загалом, Україну атакували 26 ракетами різних типів. 

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23;
  • 2 крилаті ракети «Калібр»;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 2 зенітні керовані ракети С-300.

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
  • 2 крилаті ракети «Калібр»;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Що з цього “прилетіло” у Дніпро та район не уточнюється. 

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