В ОВА назвали уточнені дані про руйнування через ракетний удар по Дніпру

За уточненою інформацією від очільника ОВА Сергія Лисак, через вранішній ракетний удар у Дніпрі пошкоджене ще й житло містян. Три будинки – дво- та п’ятиповерхівки. А також дитсадок, адміністративна, складські та виробничі будівлі, а також техніка.
Але люди не постраждали.
Зранку 15 лютого Дніпро здригнулося від серії потужних вибухів. Як пізніше повідомили в ОВА, росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Вдалося збити дві ракети Х-101 та Х-59 у Нікопольському та Новомосковському районах, уточнили в Повітряному командуванні Схід.
Загалом, Україну атакували 26 ракетами різних типів.
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:
Що з цього “прилетіло” у Дніпро та район не уточнюється.
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