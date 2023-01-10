В окупованому Бердянську лікарні переповнені пораненими росіянами, – Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
“Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією від Генштабу, російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі.
Окупований Бердянськ знаходиться в глибокому тилу ворога і відстань до лінії зіткнення сягає майже 100 км.
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