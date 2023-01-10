В окупованому Бердянську лікарні переповнені пораненими росіянами, – Генштаб

В окупованому Бердянську (Запорізька область) лікарні переповнені пораненими російськими військовими.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією від Генштабу, російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі.

Окупований Бердянськ знаходиться в глибокому тилу ворога і відстань до лінії зіткнення сягає майже 100 км.