В ОК “Південь” спростували новини про деокупацію Кінбурнської коси та Олешок

У ЗСУ не підтвердили деокупацію Кінбурнської коси та Олешок.

Вчора 14 листопада в телеграм-каналах почали з’являтися повідомлення про те, що ЗСУ деокупували Кінбурнську косу на Миколаївщині та Олешки на Херсонщині. Зокрема, міський голова Олешок начебто привітав мешканців міста.

Проте за інформацією ОК “Південь” робота на цих напрямках ще триває. У зведенні сказано, що з Кінбурнської коси ворог атакував Очаків.

З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню “Град” намагався атакувати Очаків. Удари по акваторії та пірсах. Без втрат. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках, – зазначили в ОК “Південь”.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім теж натякнув, що радіти ще рано. Він зазначив, що треба чекати офіційного підтвердження ЗСУ. Тільки тоді можна казати, що якийсь населений пункт деокуповано. Щоб не було ілюзій: поки ЗСУ не підтвердить, що населений пункт звільнено – навіть думати про те, що туди можна поїхати не треба. Працює ІПСО русні, – зазначив в своєму телеграм-каналі Віталій Кім. Раніше речниця оперативного командування “Південь” зазначала, що бойова робота на цьому напрямкові триває. Наразі триває бойова робота (на Кінбурнській косі, – Ред.). І якщо ми вже поставили за мету звільнити усю Миколаївську область, то вона буде звільнена”, – зазначила вона 12 листопада. Можливо вже скоро ми почуємо нові гарні новини, але чекаємо офіційної інформації.

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