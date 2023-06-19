В одному з районів Дніпропетровщини подовжили комендантську годину

Початок з 22:00:
- Нікопольська міська територіальна громада;
- Марганецька міська територіальна громада;
- Червоногригорівська селищна територіальна громада (окрім території Дмитрівського старостинського округу);
- Покровська сільська територіальна громада (окрім Новософіївського старостинського округу);
- Вищетарасівський старостинський округ Мирівської сільської територіальної громади.
Початок з 23:00:
- Покровська міська територіальна громада;
- Томаківська селищна територіальна громада;
- Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади;
- Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади;
- Мирівська сільська територіальна громада (окрім Вищетарасівського старостинського округу);
- Першотравневська сільська територіальна громада.
Закінчення комендантської години – 04.00 для всіх громад району.