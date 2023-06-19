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В одному з районів Дніпропетровщини подовжили комендантську годину

Сьогодні 14:25
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У деяких громадах Нікопольщини знову подовжили комендантську годину.

Новости Днепра про В одному з районів Дніпропетровщини подовжили комендантську годину

У деяких громадах Дніпропетровщини з 20.06.2023 року змінюється тривалість комендантської години. Тепер подекуди вона починається раніше з 22:00 та триватиме до 04:00.

Про це йдеться в розпорядженні, яке опублікував голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Зауважимо, що стосується це тільки деяких громад Нікопольського району.

Початок з 22:00:

  • Нікопольська міська територіальна громада;
  • Марганецька міська територіальна громада;
  • Червоногригорівська селищна територіальна громада (окрім території Дмитрівського старостинського округу);
  • Покровська сільська територіальна громада (окрім Новософіївського старостинського округу);
  • Вищетарасівський старостинський округ Мирівської сільської територіальної громади.

Початок з 23:00:

  • Покровська міська територіальна громада;
  • Томаківська селищна територіальна громада;
  • Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади;
  • Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади;
  • Мирівська сільська територіальна громада (окрім Вищетарасівського старостинського округу);
  • Першотравневська сільська територіальна громада.

Закінчення комендантської години – 04.00 для всіх громад району.

Новости Днепра про В одному з районів Дніпропетровщини подовжили комендантську годину

Новости Днепра про В одному з районів Дніпропетровщини подовжили комендантську годину

Зауважимо, це минулого місяця в Нікопольському районі вже змінювали тривалість комендантської години. Тоді її скоротили. 

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Новости Днепра про В одному з районів Дніпропетровщини подовжили комендантську годинуУкраїнська

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