В одному з районів Дніпропетровщини подовжили комендантську годину

У деяких громадах Нікопольщини знову подовжили комендантську годину.

У деяких громадах Дніпропетровщини з 20.06.2023 року змінюється тривалість комендантської години. Тепер подекуди вона починається раніше з 22:00 та триватиме до 04:00.

Про це йдеться в розпорядженні, яке опублікував голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Зауважимо, що стосується це тільки деяких громад Нікопольського району.

Початок з 22:00: Нікопольська міська територіальна громада;

Марганецька міська територіальна громада;

Червоногригорівська селищна територіальна громада (окрім території Дмитрівського старостинського округу);

Покровська сільська територіальна громада (окрім Новософіївського старостинського округу);

Вищетарасівський старостинський округ Мирівської сільської територіальної громади. Початок з 23:00: Покровська міська територіальна громада; Томаківська селищна територіальна громада; Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади; Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади; Мирівська сільська територіальна громада (окрім Вищетарасівського старостинського округу); Першотравневська сільська територіальна громада. Закінчення комендантської години – 04.00 для всіх громад району.

Зауважимо, це минулого місяця в Нікопольському районі вже змінювали тривалість комендантської години. Тоді її скоротили.

Читайте також:

Українська

Автор: