В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з’явилася новорічна фотозона

У Дніпрі на базі закладів позашкільної освіти працюють 14 Пунктів незламності, з них 10 розміщуються у тимчасових укриттях. Кожен пункт має генератор, запаси питної й технічної води.

«На цьому тижні плануємо запустити ще сім Пунктів незламності. Загалом з моменту відкриття пунктів у закладах позашкілля їх відвідало вже понад 3,5 тис. дніпрян. Найбільша кількість відвідувачів була минулої суботи. Приходили люди різного віку, з дітками, заряджати телефони, гаджети, зробити кип’яток. Також є відвідувачі і з домашніми тваринами. Для них у закладах обладнано окрему зону. Нині вже передноворічний період, тож пункти святково прикрасили. Оскільки пункти розміщені у закладах позашкілля, то однією з головних задач було зробити їх зручними для дітей. Також є окремі кімнати матері та дитини. Плануємо ще зробити запаси дитячого харчування, розмістити розкладачки для перепочинку, зокрема, людей поважного віку, яким складно тривалий час сидіти», — розповіла під час інспектування пунктів директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Дар’я Біла.