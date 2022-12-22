В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з’явилася новорічна фотозона

«На цьому тижні плануємо запустити ще сім Пунктів незламності. Загалом з моменту відкриття пунктів у закладах позашкілля їх відвідало вже понад 3,5 тис. дніпрян. Найбільша кількість відвідувачів була минулої суботи. Приходили люди різного віку, з дітками, заряджати телефони, гаджети, зробити кип’яток. Також є відвідувачі і з домашніми тваринами. Для них у закладах обладнано окрему зону. Нині вже передноворічний період, тож пункти святково прикрасили. Оскільки пункти розміщені у закладах позашкілля, то однією з головних задач було зробити їх зручними для дітей. Також є окремі кімнати матері та дитини. Плануємо ще зробити запаси дитячого харчування, розмістити розкладачки для перепочинку, зокрема, людей поважного віку, яким складно тривалий час сидіти», — розповіла під час інспектування пунктів директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Дар’я Біла.
Водночас директорка комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дітей та юнацтва» Олена Шульга зазначила: «З відключенням світла люди можуть звернутися до нашого Пункту незламності. Зігрітися, випити каву, чай, звісно ж, зарядити телефони, ноутбуки, інші гаджети. Родзинка нашого пункту — яскрава, новорічна фотозона. Загалом можемо прийняти близько 200-т людей. Словом, намагалися зробити усе для максимальної зручності відвідувачів».
Адреси Пунктів незламності на базі закладів позашкільної освіти додаються.Виктория
Автор:
Бійці Дніпровської бригади НГУ імені Олександра Радієвського врятували водія, у…
Вдягайтесь тепліше!
Рекомендуємо одягатися тепліше!
Крім «живих» та штучних ялинок у Дніпрі можна купити новорічні…