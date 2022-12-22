Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з’явилася новорічна фотозона

Сьогодні 21:25
просмотров

У Дніпрі на базі закладів позашкільної освіти працюють 14 Пунктів незламності, з них 10 розміщуються у тимчасових укриттях. Кожен пункт має генератор, запаси питної й технічної води. 

Новости Днепра про В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з'явилася новорічна фотозона

«На цьому тижні плануємо запустити ще сім Пунктів незламності. Загалом з моменту відкриття пунктів у закладах позашкілля їх відвідало вже понад 3,5 тис. дніпрян. Найбільша кількість відвідувачів була минулої суботи. Приходили люди різного віку, з дітками, заряджати телефони, гаджети, зробити кип’яток. Також є відвідувачі і з домашніми тваринами. Для них у закладах обладнано окрему зону. Нині вже передноворічний період, тож пункти святково прикрасили. Оскільки пункти розміщені у закладах позашкілля, то однією з головних задач було зробити їх зручними для дітей. Також є окремі кімнати матері та дитини. Плануємо ще зробити запаси дитячого харчування, розмістити розкладачки для перепочинку, зокрема, людей поважного віку, яким складно тривалий час сидіти», — розповіла під час інспектування пунктів директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Дар’я Біла. 

Новости Днепра про В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з'явилася новорічна фотозона

Водночас директорка комунального позашкільного навчального закладу «Міський палац дітей та юнацтва» Олена Шульга зазначила: «З відключенням світла люди можуть звернутися до нашого Пункту незламності. Зігрітися, випити каву, чай, звісно ж, зарядити телефони, ноутбуки, інші гаджети. Родзинка нашого пункту — яскрава, новорічна фотозона. Загалом можемо прийняти близько 200-т людей. Словом, намагалися зробити усе для максимальної зручності відвідувачів». 

Новости Днепра про В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з'явилася новорічна фотозона

Новости Днепра про В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з'явилася новорічна фотозона

Новости Днепра про В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з'явилася новорічна фотозона

Адреси Пунктів незламності на базі закладів позашкільної освіти додаються.

Новости Днепра про В одному з Пунктів незламності у Дніпрі з'явилася новорічна фотозонаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Раптово зупинився посеред моста: дніпровські нацгвардійці врятували водія з інсультом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Раптово зупинився посеред моста: дніпровські нацгвардійці врятували водія з інсультом

    Бійці Дніпровської бригади НГУ імені Олександра Радієвського врятували водія, у…

    У Дніпрі без опадів: прогноз погоди на 22 грудня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    У Дніпрі без опадів: прогноз погоди на 22 грудня

    Вдягайтесь тепліше!

    У Дніпрі хмарно, але без опадів: погода на 21 грудня
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    У Дніпрі хмарно, але без опадів: погода на 21 грудня

    Рекомендуємо одягатися тепліше!

    З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    20.12.2022 17:22
    З фетру, лози та тасьми: ТОП-10 незвичайних ялинок, які можна купити у Дніпрі (ФОТО)

    Крім «живих» та штучних ялинок у Дніпрі можна купити новорічні…

    Наверх